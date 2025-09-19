동해시, 가을·봄철 산불감시원 89명 모집

강원도 동해시는 산불방지와 예방을 위해 2025년 가을부터 2026년 봄까지 산불감시원을 선발·운영한다.

산불 초소. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 오는 11월 1일부터 12월 15일까지 운영한 뒤 별도 선발 절차 없이 동일한 근로자로 2026년 2월 1일부터 5월 15일까지 이어서 운영할 계획이다.

이번에 배치되는 산불감시원은 ▲초록봉 등 감시탑 6개소에 6명 ▲주야간 산불취약지 감시초소 60개소에 81명 ▲야간 순찰 2개 노선 2명 등 총 89명이다.

응시원서 교부 및 접수는 오는 29일에서 30일까지 이틀간 진행된다. 주야간 산불감시원은 해당 동 행정복지센터와 관광과에서, 감시탑 및 야간순찰요원은 시청 녹지과에서 접수를 받는다. 선발 과정에서는 서류심사뿐만 아니라 운영 규정에 따라 체력검정 등 직무수행능력 평가가 병행되어 산불감시에 적합한 자를 선발하게 된다.

선발된 산불감시원은 ▲산불감시 및 예방활동 ▲입산통제구역 내 입산자 관리 ▲불법 소각행위 단속 등 현장에서 산불 예방의 최일선 역할을 수행하게 된다.

동해시는 산불방지 총력대응으로 산불발생 최소화를 목표로 산불방지업무를 추진하고 있으며, 무엇보다 산불이 발생하면 인명 및 재산피해는 물론 피해복구에 50년 이상의 시간이 필요한 만큼, 시민들에게 산불조심을 적극 동참하여 줄 것을 호소한다고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>