태백시, 지역예술인 특별공연 '로컬 뮤직 페스타' 개최

제44회 태백제와 연계

10월 1일 태백문화광장서 열려

강원도 태백시(시장 이상호)는 제44회 태백제와 연계한 지역예술인 특별공연 '2025 로컬 뮤직 페스타'를 오는 10월 1일 오후 3시부터 9시까지 태백문화광장에서 개최한다고 19일 밝혔다.

'2025 로컬 뮤직 페스타' 포스터. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공연은 지역 예술인의 발굴과 성장 지원을 목표로 기획되었으며, 가수·댄스·밴드·악기연주·전통음악 등 다양한 장르의 지역예술인들이 무대를 빛낼 예정이다. 각 팀만의 개성 있는 무대가 시민과 예술인이 함께 호흡하며 즐길 수 있는 감동의 축제 한마당이 될 것으로 기대된다.

참여팀 모집은 지난 9월 10일부터 16일까지 진행되었으며, 총 17개 팀이 선정돼 태백문화광장에서 열정적인 공연을 선보일 예정이다.

태백시 관계자는 "이번 로컬 뮤직 페스타를 통해 지역 예술인들의 창작 활동을 지원하고, 제44회 태백제를 맞아 시민과 지역예술인이 함께하는 특별한 자리를 마련했다"며 "앞으로도 태백제가 더욱 풍성해지고 시민 화합의 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>