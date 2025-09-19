경기도, 22~23일 수원컨벤션센터서 'AI 커넥트 위드 지페어' 개최

경기도가 오는 22~23일 이틀간 수원컨벤션센터에서 인공지능(AI)과 실생활의 융합을 주제로 한 'AI Connect with G-FAIR 2025'를 개최한다.

이번 행사는 미래 AI 시대에 대비해 도민 누구나 인공지능을 직접 체험하고, 일상과 산업에 활용할 수 있는 방법과 아이디어를 체험할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

주요 프로그램은 ▲AI 콘퍼런스 ▲AI 체험 부스 ▲데이터 정책 발표대회 ▲소버린 AI 홍보존 등이다.

AI 콘퍼런스는 진학·취업·창업 등 AI로 인해 변화할 미래와 이에 대한 대응 방안까지 확인해볼 수 있는 세션들로 꾸며진다.

이어 김상균 경희대 교수의 'AI로 취업하기·진학하기', 과학평론가 이독실의 'AI 활용 메타인지 학습법', 정태익 부읽남TV의 'AI 시대, 자본의 이동' 등 생활과 밀접한 강연이 마련된다.

또 'AI전쟁 2.0'의 저자 한상기 테크프런티어 대표가 '글로벌 AI 패권 경쟁과 대한민국의 미래 전략'을 제시하고, 국제전자제품박람회(CES) 메인 연사로 참가한 손재권 더밀크 대표가 '글로벌 테크 트렌드가 소비자에게 미치는 영향'에 대해 설명한다.

체험 부스에서는 AI 드로잉 로봇, 스마트 축구 트레이닝, 음성인식 기반 STT 기술, 맞춤형 금융 시뮬레이션 등 다양한 프로그램이 마련된다.

주요 행사 일정과 사전 등록은 공식 누리집(g-bioai.com)에서 확인할 수 있다.

김기병 경기도 AI국장은 "에이아이 커넥트 행사를 통해 참가자들에게는 AI의 미래에 대해 체험하고 대비를 지원하며, 공공행정에서는 소버린 AI의 도입을 통한 행정 혁신, 산업 진흥, 사회문제 해결의 가능성을 제시하고자 한다"면서 "앞으로도 AI와 민원의 수요를 연결해 누구나 AI를 유용하게 사용할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.





