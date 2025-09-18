본문 바로가기
조옥현 전남도의원, '2025 남도국제미식산업박람회' 응원 동참

호남취재본부 이준경기자

입력2025.09.18 17:43

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"목포가 남도한류 이끌겠다"

전남도의회 조옥현 의원(더불어민주당·목포2)이 18일 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공적인 개최를 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 동참했다.


조 의원은 챌린지 참여 소감을 통해 "남도의 맛은 농어민의 손끝에서 시작해 청년 셰프의 창의로 꽃피고, 시민의 참여로 완성된다"며 "이번 박람회를 계기로 청년들이 도전하고, 지역이 함께 성장하는 '남도한류'의 무대가 목포에서 선도될 수 있도록 제도와 예산 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

18일 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공적 개최를 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 동참한 조옥현 전남도의원.

이어 "이번 챌린지에 참여하며, 그 의미를 널리 확산시키기 위해 최선국 도의원을 다음 릴레이 주자로 지목한다"고 덧붙였다.

한편, 2025 남도국제미식산업박람회는 '자연을 맛보다, 바다를 맛나다'를 주제로 오는 10월 1~26일 목포문화예술회관 일원에서 개최된다. 이번 박람회는 남도 농수산물과 미식 문화를 세계에 알리고, 지역경제 활성화 계기가 될 것으로 기대된다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
