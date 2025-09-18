충남신보, 국무총리 기관표창 수상



지역경제 혁신·소상공인 금융 지원 공로 인정



충남신용보증재단은 18일 대전컨벤션센터에서 열린 '2025 지역경제 혁신박람회 및 제20회 지방공공기관의 날' 기념식에서 '지방공공기관 발전 유공」'국무총리 기관표창을 수상했다.

이번 수상은 행정안전부가 주최하고 한국일보와 지방공기업평가원이 주관한 정부 포상으로, 지역사회 발전과 경영 혁신에 기여한 기관에 주어진다.

1998년 설립된 충남신보는 지난 27년간 도내 소기업·소상공인의 금융 안전망 역할을 수행해왔다.

특히 코로나19 확산 시기에는 4조 5000억 원 규모의 긴급 신용보증을 지원해 소상공인의 경영 위기 극복을 뒷받침했다.

또 스마트팜 특화보증, 시·군 출연부 특례보증 등 지역 맞춤형 금융지원 체계를 확립하고, 전 시·군 출장사무소 설치로 소외지역까지 지원망을 확대했다.

충남신보는 '보증드림' 앱 고도화, AI 콜센터 도입 등 비대면 보증 인프라 강화, 창업기업 대상 교육·컨설팅 지원 등도 높은 평가를 받았다.

조소행 이사장은 "이번 표창은 임직원 모두가 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 도민과 함께 성장하며 지역경제 버팀목 역할을 충실히 해 나가겠다"고 밝혔다.





