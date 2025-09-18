본문 바로가기
[포토] 우원식 국회의장과 인사하는 윤호중 행안부 장관

김현민기자

입력2025.09.18 15:59

[포토] 우원식 국회의장과 인사하는 윤호중 행안부 장관
우원식 국회의장과 윤호중 행정안전부 장관이 18일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 인사하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

