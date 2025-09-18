[포토] 우원식 국회의장과 인사하는 윤호중 행안부 장관

우원식 국회의장과 윤호중 행정안전부 장관이 18일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 인사하고 있다.







