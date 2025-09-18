부산도시공사-부산소방재난본부, 노후 임대아파트 소방시설 보강 협력

간이형 스프링클러 설치·연기감지기 교체 등 안전한 주거환경 조성

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)와 부산소방재난본부(본부장 김조일)는 18일 '노후 공공 임대아파트 소방시설 보강 추진 업무협약'을 체결했다.

부산도시공사가 부산소방재난본부와 노후 임대아파트 소방시설 보강 협력을 위한 업무협약을 맺고 있다. 부산도시공사 제공

이 협약은 노후 공공 임대아파트 거주민의 인명 보호와 주거 안전성 강화를 위해 마련됐다.

두 기관은 협의체를 구성해 소방시설 보강 관련 다양한 사업을 공동으로 추진할 예정이다.

부산도시공사는 임대아파트 내 ▲간이형 스프링클러 설치 ▲연기감지기 교체 등 소방시설 보강을 담당하며, 부산소방재난본부는 ▲소방 분야 자문 ▲주택용 소방시설 지원 등을 맡아 협력체계를 운영한다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 협약은 입주민들의 안전을 지키는 든든한 기반이 될 것"이라며 "부산소방재난본부와 긴밀히 협력해 입주민이 안심할 수 있는 안전한 주거환경을 조성하겠다"고 강조했다.

두 기관은 이번 협약을 계기로 노후 임대아파트의 화재 예방과 안전관리 수준 향상에 지속적으로 힘쓸 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자



