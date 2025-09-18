[포토] 한국의학연구소, 광주 서구에 후원금 전달

광주 서구가 18일 서구청 1층 기부자 명예의 전당에서 재단법인 한국의학연구소(KMI)(이사장 이광배)로부터 돌봄이웃 지원을 위한 후원금 3,000만원을 기탁받았다. 광주 서구 제공





