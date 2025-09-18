"엄마, 불법촬영 걸렸는데 협박 당한 거에요" 태국 대학생 마지막 전화

본문 바로가기
기사 내용과 무관한 자료사진. 펙셀스

기사 내용과 무관한 자료사진. 펙셀스

태국의 한 쇼핑몰에서 여성을 불법 촬영하다 걸린 20대 대학생이 쇼핑몰 4층에서 뛰어내렸다가 결국 사망했다. 이 남성은 어머니에게 전화해 협박당해서 범행을 저질렀다고 말한 것으로 알려졌다.


13일(현지시간) 방콕포스트에 따르면 사건은 지난 12일 금요일 오후 7시 40분경 논타부리주 방야이 지구의 센트럴 웨스트게이트에서 발생했다. 4층에 있던 한 젊은 여성은 남성이 아이패드를 이용해 자신의 치마 속을 촬영하는 것을 목격했고, 즉시 도움을 요청했다. 경찰과 쇼핑몰 경비원들은 21세 대학생을 현장에서 체포했다.

이 남성은 체포되자 어쩔줄 몰라하더니 도주를 시도했다. 4층에 있던 그는 가방을 아래층으로 던지고 바닥으로 뛰어내려 두개골에 부상을 입고 발목이 골절됐다. 병원으로 이송됐지만 사망했다.


그의 어머니는 추락 사고 직전에 아들이 작별 인사를 하러 전화를 걸어 여학생들의 치마 속을 몰래 촬영했음을 고백했다고 말했다. 그는 특히 "(텔레그램방과 같은) 개인 온라인 그룹에 가입한 뒤 범행을 강요당했으며, 더 많은 사진을 제공하라는 협박과 위협을 받았다"고 어머니에게 말한 것으로 알려졌다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
