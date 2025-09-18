광주 서구, 19일 '풍암 야시장 굿바이 마켓' 연다

운리어린이공원서 포토존·공연 등 진행

광주시 서구가 19일 운리어린이공원에서 '풍암 야시장 굿바이 마켓(Good-Buy Market)'을 연다.

18일 서구에 따르면 이번 행사는 풍암동 주민자치회, 17개 골목상인회 등이 함께 준비한 풍암동의 대표적인 마을활동으로 지역 골목상권 활성화와 마을공동체 회복을 목표로 기획됐다.

야시장에는 치킨·피자·족발·전·분식·디저트 등 다양한 음식을 판매하는 먹거리 부스 20곳을 포함해 후원 기업 팝업스토어, 바닥놀이터, 포토존, 버스킹 공연 등 다양한 프로그램이 운영된다.

특히 서구는 AI 전문기업 '질풍스튜디오'와 함께 풍암동 마을 캐릭터를 만드는 '풍탈리안 브레인롯'와 나만의 AI 굿즈 만들기 등 참여형 콘텐츠를 진행한다.

서구는 이번 행사에서 풍암동 주민자치회와 마을주민 등이 안전요원으로 참여해 출입구와 차량 통행 구간을 관리하고 화기·전기·조명 등 시설물에는 전담 요원을 배치해 사고 예방에 힘쓸 예정이다.

김이강 서구청장은 "마을 주민 간 상생과 연대로 만들어진 풍암 야시장은 '착한도시 서구'의 선한 영향력을 느낄 수 있는 의미 있는 행사이다"며 "따뜻한 마을공동체 속에서 주민 삶의 질 향상과 골목상권 활성화를 통해 더욱 살기 좋은 행복공동체가 조성되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





