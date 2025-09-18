광주 북구, '소년이 온다' 인문학 프로그램 첫 마련

광주 북구는 한강 작가의 노벨문학상 수상을 계기로 높아진 인문학적 관심을 충족하고 독서문화를 확산하기 위해 올해 처음 '인문학 프로그램'을 추진한다고 18일 밝혔다. 이번 프로그램은 한강의 소설 '소년이 온다'를 중심으로 전문가 강의와 배경지 탐방으로 구성됐다.

광주 북구 청사. AD 원본보기 아이콘

강의는 다음 달 18일부터 11월 1일까지 광주문학관에서 정봉남 전 순천기적의도서관 관장이 진행한다. '노벨문학상과 작가 한강', '한강 작가 시집 읽기', '소년이 온다 깊이 읽기' 등 세 차례 강의가 마련되며, 이후 참여자들은 모둠 토론, 필사, 편지쓰기 등 독후 활동에 참여한다.

마지막 문학기행은 '작가의 길 투어'와 '소년의 길 투어'로 나뉘어 전남대, 효동초, 문재학 열사 집터, 전일빌딩, 옛 적십자병원, 5·18민주화운동기록관 등을 방문한다. 참여자는 오는 22일부터 선착순 30명을 모집하며, 초등학교 5~6학년 또는 중학생 자녀를 둔 북구 주민이면 신청할 수 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>