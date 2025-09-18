본문 바로가기
여수시, 문체부 '2026년 문화의 달' 개최지 선정

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.18 11:46

'해양문화·K-컬처' 결합 문화 축제로

전남 여수시(시장 정기명)는 문화체육관광부 주관 '2026년 문화의 달' 행사 개최지로 최종 선정됐다고 밝혔다.


문화의 달 행사는 2026년 10월 16~22일 7일간 여수세계박람회장, 이순신광장, GS칼텍스 예울마루, 예술의 섬 장도 등 도심 전역을 무대로 열린다. 기념식과 대표공연, 전시·체험, 시민 참여 프로그램 등 다채로운 문화행사가 준비될 예정이다.

여수시 청사 전경.

여수시 청사 전경.

특히 이번 행사는 총사업비 20억원(국비 10억·지방비 10억) 규모로 추진되며, 해양·섬 문화와 호국의 역사, K-컬처를 결합한 도시형 종합 문화축제로 운영된다.

정기명 시장은 "시민이 주인공인 '생활 속 문화'를 실현하고, 2026여수세계섬박람회 기간에 개최되는 문화의 달 행사를 통해 체류형 문화콘텐츠로 지역경제에 활력을 불어넣겠다"며 "국내외 방문객에게 여수 문화 브랜드 위상을 높이고 지속적인 문화경쟁력 강화의 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.


한편 '문화의 달' 행사는 국민의 문화향유 기회 확대와 문화 활동 참여 촉진을 위해 지난 2003년부터 문화체육관광부가 매년 10월을 '문화의 달', 10월 셋째 주 토요일을 '문화의 날'로 지정해 추진하고 있다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
