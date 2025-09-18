본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"처음처럼으로 환승하세요"…논현 영동시장 지하철역 '눈길'

구은모기자

입력2025.09.18 09:14

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데칠성 '처음처럼 논현 영동시장' 팝업
환승 지하철역 콘셉트…내달 2일까지 운영

롯데칠성 음료가 다음 달 2일까지 2주간 서울 논현 영동시장에서 '처음처럼 논현 영동시장' 팝업 스토어를 운영한다고 18일 밝혔다.


"처음처럼으로 환승하세요"…논현 영동시장 지하철역 '눈길'
AD
원본보기 아이콘

'처음처럼으로 환승하세요'란 지하철역 콘셉트로 기획된 이번 팝업스토어는 논현 영동시장을 방문한 소비자들이 호기심을 갖고 자연스럽게 방문할 수 있도록 지하철 출입구 형태의 입구와 '처음처럼'의 주원료인 암반수 체험 공간, 기념 촬영을 위한 처음처럼 대형 구조물 등으로 이뤄졌다.

또한 팝업스토어를 방문한 고객에게 간단한 질문을 통해 '부드러움 라인', '100% 암반수 라인', '정통 소주 라인', '처음처럼 라인'과 같이 4가지 콘셉트로 묶인 논현 영동시장 상권의 주요 맛집을 추천하는 콘텐츠도 운영할 예정이며, 지하철 역무원으로 분장한 행사 인원들이 '더 부드러워진 처음처럼으로 환승하세요'라는 메시지를 전할 계획이다.


롯데칠성음료 관계자는 "본격적인 소주 성수기로 접어드는 가을을 맞아 알코올 도수 16도로 리뉴얼한 '처음처럼'을 적극적으로 알리고자 팝업 스토어를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 '처음처럼'은 다양한 상권에서 100% 암반수, 부드러운 목 넘김 등 더 부드러워진 '처음처럼'의 차별적인 핵심 가치를 강조하는 적극적인 마케팅을 진행할 계획"이라고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기