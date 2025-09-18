본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목] 中·베트남서 순항…오리온도 달린다

이민우기자

입력2025.09.18 08:08

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원재료 가격 안정…中 판촉비 부담도 줄어
연말부터 실적 성장 동력 부각 전망

오리온 이 연말로 갈수록 준수한 실적을 거둘 것이라는 전망이 나왔다. 원재료 가격이 안정되고 있는 데다 중국 법인의 성장으로 향후 성장 기대감이 커졌다.


18일 키움증권은 이같은 배경에 오리온의 목표주가 15만원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 10만8000원이었다.

오리온은 지난달 4개국 합산 매출 2768억원, 영업이익 480억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 4.4% 늘고 영업이익은 2.2% 줄었다. 다만 이는 한국법인의 참붕어빵 회수 관련 일회성 비용 50억원이 반영된 결과다. 실질적인 영업이익은 전년 동기 대비 8%가량 증가한 것으로 판단된다.


전체 매출 성장률은 4% 수준에 그쳤지만 중국 간식점 채널과 러시아 법인 매출은 전년 동기 대비 각각 47%, 20.8%(러시아 루블화 기준) 성장했다. 고성장세가 지속되는 모습이다. 4개국 합산 영업이익률도 일회성 비용을 제외하면 19.1%로 전년 동기 대비 0.6%포인트 개선됐다. 코코아 등 원재료 단가 상승 부담이 지속됐음에도 중국법인의 판촉비 축소로 수익성이 개선된 것으로 보인다.


오리온은 올해 전반적인 원가 상승 부담 속에서도 중국과 베트남 법인에서 판촉비를 늘려왔다. 중국은 신제품 비중을 늘리고, 간식점 등 성장 채널의 매출 비중을 확대했다. 베트남은 경쟁사의 공격적 마케팅에 대응해 시장 지배력을 강화했다.

최근 코코아 가격이 안정세를 보이고 있기 때문에 내년 1분기부터는 전사 원가율이 안정될 것으로 예상된다. 올해 투자가 많았던 중국 법인의 신제품과 성장 채널의 이익 기여도도 오를 수 있다. 내년 1분기는 늦은 춘절 영향으로 매출 성장 모멘텀도 확대될 수 있다.


박상준 키움증권 연구원은 "원가 상승과 판촉비 확대로 올해 하반기 실적 개선 모멘텀은 약하나, 내년 1분기부터 강해질 것"이라고 내다봤다.

[클릭 e종목] 中·베트남서 순항…오리온도 달린다
AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

새로운 이슈 보기