경기도, 이천중리 등 택지·공공주택지구 5곳서 '입주지원 협의회' 운영

경기도가 입주 초기 택지·공공주택지구 입주민의 불편 사항을 해결하기 위한 '입주지원 협의회'를 올해 하반기 이천중리 등 5개 지구에서 운영한다.

입주 지원 협의회는 경기도를 중심으로 입주민대표, 관련 시군, 사업시행자, 유관기관 등이 참여하는 협의체다.

택지·공공주택지구의 공동주택이 최초 입주한 후 3년 내 지구를 대상으로 교통, 공사, 환경 등의 기반시설 및 공공시설과 관련된 주민 불편 사항을 듣고 해결 방안을 논의하는 협의체다.

경기도는 매년 상반기와 하반기 한 차례씩 입주 지원 협의회를 운영하고 있다. 올해 상반기에는 화성태안3, 양주회천, 이천중리, 수원당수, 고양장항, 부천괴안 택지·공공주택지구를 대상으로 협의회를 운영했다.

올 하반기에는 최초 입주 후 3년간 입주지원협의회를 운영했던 화성태안 택지지구를 제외한 상반기 대상 5개 지구를 대상으로 운영한다.

경기도는 2012년부터 총 54개 택지·공공주택지구에서 입주 지원 협의회를 운영했다.

이를 통해 올해 8월 기준 대중교통 증설 및 신호체계 조정, 보행로 개선, 생활환경 개선 등 주민 불편 사항 4762건 중 4309건을 해결했다.

경기도 관계자는 "택지 및 공공주택지구 입주 초기 지구 미성숙 상태로 인해 입주민이 겪고 있는 불편 사항을 해결하기 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





