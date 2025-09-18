본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 이천중리 등 택지·공공주택지구 5곳서 '입주지원 협의회' 운영

이영규기자

입력2025.09.18 07:23

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 입주 초기 택지·공공주택지구 입주민의 불편 사항을 해결하기 위한 '입주지원 협의회'를 올해 하반기 이천중리 등 5개 지구에서 운영한다.


입주 지원 협의회는 경기도를 중심으로 입주민대표, 관련 시군, 사업시행자, 유관기관 등이 참여하는 협의체다.

택지·공공주택지구의 공동주택이 최초 입주한 후 3년 내 지구를 대상으로 교통, 공사, 환경 등의 기반시설 및 공공시설과 관련된 주민 불편 사항을 듣고 해결 방안을 논의하는 협의체다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

경기도는 매년 상반기와 하반기 한 차례씩 입주 지원 협의회를 운영하고 있다. 올해 상반기에는 화성태안3, 양주회천, 이천중리, 수원당수, 고양장항, 부천괴안 택지·공공주택지구를 대상으로 협의회를 운영했다.


올 하반기에는 최초 입주 후 3년간 입주지원협의회를 운영했던 화성태안 택지지구를 제외한 상반기 대상 5개 지구를 대상으로 운영한다.

경기도는 2012년부터 총 54개 택지·공공주택지구에서 입주 지원 협의회를 운영했다.

이를 통해 올해 8월 기준 대중교통 증설 및 신호체계 조정, 보행로 개선, 생활환경 개선 등 주민 불편 사항 4762건 중 4309건을 해결했다.


경기도 관계자는 "택지 및 공공주택지구 입주 초기 지구 미성숙 상태로 인해 입주민이 겪고 있는 불편 사항을 해결하기 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

대만 유튜버 폭행범 "한국인 맞다"…경찰 7시간 뒤 번복

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

성공보다 실패가 많았던 남자…"과자로 감동과 기쁨"

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

새로운 이슈 보기