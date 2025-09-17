[내일날씨]남부 최대 80㎜ 가을비…낮 최고온도 29도

목요일인 18일 남부 지방을 중심으로 곳곳에 비가 오는 곳이 있겠다.

가을비가 내리고 있는 22일 서울 강남구 봉은사로에서 직장인들이 우산을 쓰고 출근길에 오르고 있다.

충청권 내륙과 전라권은 오전부터 밤사이, 제주도는 늦은 밤부터 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량을 17일부터 이틀간 제주도 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원 영동 5~40㎜, 광주·전남, 전북, 부산·울산·경남, 대구·경북 5~30㎜다.

아침 최저기온은 17~23도, 낮 최고기온은 22~29도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~3.5ｍ, 서해 1.0~2.5ｍ로 예측된다.





박재현 기자



