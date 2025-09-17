광주시, 고향사랑기부 '추석 효도패키지' 이벤트

'생활형 돌봄서비스' 선택하면 3만원 답례품

10월 12일까지 100명…기부문화 확산 기대

광주시가 추석 명절을 맞아 고향사랑기부로 '부모님 스마트 안부확인 서비스'를 신청한 기부자 100명에게 3만원 상당의 프리미엄 답례품을 추가로 제공한다.

광주시는 오는 10월 12일까지 고향사랑기부제 참여 독려와 부모님 돌봄서비스 이용 장려를 위해 '추석맞이 효도패키지 이벤트'를 진행한다고 17일 밝혔다.

'추석맞이 효도패키지'는 고향사랑기부제를 통해 시의 지정기부 사업 중 '부모님 스마트 안부확인 서비스'에 10만원 이상 기부하고, 답례품으로 '생활형 돌봄서비스'를 선택하면 자동 응모된다.

기부자는 생활형 돌봄서비스로 ▲냉장고 정리(1가정 최대 1대) ▲화장실 정리(1가정 최대 2곳) 중 한 가지를 선택할 수 있다. 서비스는 광주에 거주하는 부모님이나 친지 주거지에 제공된다.

시는 여기에 더해 선착순 100명에게 3만원 상당의 프리미엄 답례품을 추가 제공한다. 답례품은 ▲빛고을 1호 세트(한우 또는 한돈 중 선택) ▲프리미엄 수제 떡갈비 ▲돼지갈비 묵은지찜 밀키트 중 1개가 무작위로 발송되며, 오는 10월 17일까지 배송된다.

'부모님 스마트 안부확인 서비스'는 휴대전화 위치확인시스템(GPS)과 가전제품 사용데이터를 기반으로 부모님의 일상활동을 실시간으로 확인할 수 있는 지능형 안심서비스다. 자녀는 전용앱을 통해 고향에 계신 부모님의 활동 정보를 언제든 확인할 수 있다. 자세한 내용은 광주시 누리집 또는 고향사랑e음 누리집에서 확인할 수 있다.

박윤원 자치행정과장은 "이번 효도패키지 이벤트는 고향에 계신 부모님을 챙기고 싶은 마음을 기부로 전할 수 있는 뜻깊은 기회다"며 "고향사랑기부제 취지에 공감하는 많은 이들의 참여를 기대한다"고 밝혔다.





