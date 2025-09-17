본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시, 고향사랑기부 '추석 효도패키지' 이벤트

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.17 16:57

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'생활형 돌봄서비스' 선택하면 3만원 답례품
10월 12일까지 100명…기부문화 확산 기대

광주고향사랑기부 효도 패키지 포스터. 광주시 제공

광주고향사랑기부 효도 패키지 포스터. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시가 추석 명절을 맞아 고향사랑기부로 '부모님 스마트 안부확인 서비스'를 신청한 기부자 100명에게 3만원 상당의 프리미엄 답례품을 추가로 제공한다.


광주시는 오는 10월 12일까지 고향사랑기부제 참여 독려와 부모님 돌봄서비스 이용 장려를 위해 '추석맞이 효도패키지 이벤트'를 진행한다고 17일 밝혔다.

'추석맞이 효도패키지'는 고향사랑기부제를 통해 시의 지정기부 사업 중 '부모님 스마트 안부확인 서비스'에 10만원 이상 기부하고, 답례품으로 '생활형 돌봄서비스'를 선택하면 자동 응모된다.


기부자는 생활형 돌봄서비스로 ▲냉장고 정리(1가정 최대 1대) ▲화장실 정리(1가정 최대 2곳) 중 한 가지를 선택할 수 있다. 서비스는 광주에 거주하는 부모님이나 친지 주거지에 제공된다.


시는 여기에 더해 선착순 100명에게 3만원 상당의 프리미엄 답례품을 추가 제공한다. 답례품은 ▲빛고을 1호 세트(한우 또는 한돈 중 선택) ▲프리미엄 수제 떡갈비 ▲돼지갈비 묵은지찜 밀키트 중 1개가 무작위로 발송되며, 오는 10월 17일까지 배송된다.

'부모님 스마트 안부확인 서비스'는 휴대전화 위치확인시스템(GPS)과 가전제품 사용데이터를 기반으로 부모님의 일상활동을 실시간으로 확인할 수 있는 지능형 안심서비스다. 자녀는 전용앱을 통해 고향에 계신 부모님의 활동 정보를 언제든 확인할 수 있다. 자세한 내용은 광주시 누리집 또는 고향사랑e음 누리집에서 확인할 수 있다.


박윤원 자치행정과장은 "이번 효도패키지 이벤트는 고향에 계신 부모님을 챙기고 싶은 마음을 기부로 전할 수 있는 뜻깊은 기회다"며 "고향사랑기부제 취지에 공감하는 많은 이들의 참여를 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기