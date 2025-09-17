서울 강서구 재향군인회, ‘2025년 향군의 날’ 울릉도·독도 탐방

2박3일 울릉도·독도 방문



호국감사·나라사랑 체험

경북 울릉군(군수 남한권)은 서울특별시 강서구 재향군인회(회장 한명현) 회원 43여명이 '2025년 향군의 날'을 기념해 지난 15일부터 17일까지 울릉도와 독도를 방문했다.

서울 강서구 재향군인회 울릉도, 독도 전적지 탐방. 울릉군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 탐방으로 강서구 재향군인회 회원들은 울릉도의 주요 전적지와 독도 현장을 직접 방문하며 나라사랑 정신을 함양하고, 대한민국의 독립을 위해 헌신하신 호국선열들의 정신을 기념하는 시간을 가졌다.

특히 이번 방문은 단순한 관광여행을 넘어, 강서구 재향군인회 회원들에게 울릉도의 역사와 전략적 중요성을 되새기는 자리가 됐으며, 울릉군과 서울 강서구 재향군인회 간의 유대관계를 더욱 강화하는 계기가 됐다는 평가다.

또 울릉도의 역사와 문화를 체험하고, 독도의 아름다운 자연경관을 감상하며, 2박 3일 동안 울릉도와 독도를 마음껏 만끽했다.

강서구 재향군인회는 울릉군에 중형태극기 200개를 전달하며, '향군의 날'을 맞이해 울릉군에 대한 깊은 감사를 표했다. 이 자리를 빌려 울릉군은 강서구 재향군인회에 깊이 감사하며, 앞으로도 서울 강서구 재향군인회와의 우정을 이어나가고, 함께 대한민국의 번영과 안보를 위해 힘을 모아나가자고 약속했다.

남한권 군수는 "서울특별시 강서구 재향군인회 회원 여러분께 깊은 감사와 존경을 드리며, 이번 탐방을 통해 울릉군이 대한민국의 동쪽 끝에서 안보의 최전선을 지키는 지역임을 다시 한번 확인하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"라며 "아울러 울릉도와 독도를 직접 방문한 경험이 대한민국의 역사와 문화를 배우고 나라 사랑 정신을 더욱 굳건히 다지는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>