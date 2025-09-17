본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

주광덕 시장 "다산정약용함 진수식 참석…다산 정신 전국에 확산"

이종구기자

입력2025.09.17 14:40

수정2025.09.17 14:46

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주광덕 남양주시장, 다산정약용함 진수식 참석
울산 HD현대중공업 조선소서 진수식 열려
다산정약용 영정…진수식 홍보영상에 활용

주광덕 남양주시장은 17일 울산 HD현대중공업 조선소에서 열린 차세대 이지스 구축함 '다산정약용함' 진수식에 참석했다. '다산정약용함'은 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 2번함으로, 첨단 전투체계를 갖춘 대형 해군 구축함이다.

주광덕 시장과 정호영씨가 17일 ‘다산정약용함’ 진수식에 참석했다. 사진 오른쪽 세 번째 주광덕 남양주시장, 두 번째 정약용 선생의 7대 종손 정호영 씨. 남양주시 제공

주광덕 시장과 정호영씨가 17일 ‘다산정약용함’ 진수식에 참석했다. 사진 오른쪽 세 번째 주광덕 남양주시장, 두 번째 정약용 선생의 7대 종손 정호영 씨. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

해군은 전략발전업무 규정에 따라 국민에게 존경받는 역사적·호국 인물의 이름을 차세대 함정 명칭으로 채택하고 있다. 다산정약용함은 진수식을 마친 뒤 시운전과 시험평가 과정을 거쳐 내년에 해군에 인도돼 전력화될 예정이다.


이날 진수식은 안규백 국방부 장관 주관으로 강동길 해군참모총장과 이상균 HD현대중공업 대표이사 등이 참석했으며 △이상균 대표이사의 기념사 △안규백 장관의 유공자 포상과 축사 △진수와 안전 항해 기원의식 순으로 진행됐다.

특히 진수식에는 다산 선생의 고향이자 생가와 묘소가 있는 남양주시의 주광덕 시장과 정약용 선생의 7대 종손 정호영 씨가 초청돼 각별한 의미를 더했다.


또한 지난 6월 남양주시가 후손들의 신체 계측과 철저한 고증을 거쳐 새롭게 공개한 다산 선생의 영정이 '다산정약용함 진수식 홍보영상'에 포함돼 전국적으로 다산정약용 브랜드 이미지를 확산하는 계기가 됐다.

주광덕 시장과 정호영씨가 17일 ‘다산정약용함’ 진수식를 마친 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장과 정호영씨가 17일 ‘다산정약용함’ 진수식를 마친 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

진수식에 참석한 주광덕 시장은 "정약용의 도시 남양주를 대표해 진수식에 함께할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로 '다산정약용함'과 자매결연을 추진하는 등 다양한 협력을 이어가 다산 선생님이 맺어준 소중한 인연을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.


남양주시는 이번 진수식 참석을 계기로 해군과의 실무 협의를 이어가며 올해 중 '다산정약용함'과의 자매결연을 체결할 예정이다. 자매결연을 통해 △다산 정신 계승 △해군과의 공동 브랜드 협력 △문화교류 활성화 등 다양한 협력 방안을 모색할 계획이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

경제분야 대정부질문…노봉법·상법·부동산 난타전 예고

새로운 이슈 보기