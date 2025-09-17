본문 바로가기
코트야드바이메리어트평택서 18일 '평택 국제평화포럼' 개최

정두환기자

입력2025.09.17 14:37

경기도 평택시는 18일 코트야드 바이 메리어트 평택에서 '2025 평택 국제평화포럼'을 개최한다.

'변화하는 국제질서에 따른 한미동맹의 미래'를 주제로 열리는 이번 포럼은 ▲한반도 평화를 위한 한미동맹과 한미일 협력 강화 방안 ▲주한미군과 평택시의 공동 발전 방향 등 2개의 세션으로 구성된다.


시는 이번 포럼을 통해 동북아 평화의 핵심축으로서 평택시의 역할과 변화하는 국제정세에 대응하기 위한 협력 방안을 모색한다.

정장선 평택시장은 "포럼을 통해 평택시가 한반도를 둘러싼 국제사회적 위기를 극복하고 새로운 방향으로 나아갈 수 있는 방안을 모색할 것"이라며 "포럼 논의 사항을 시정에 접목해 다양한 분야에서 새로운 이슈를 선도하는 국제도시로 나아가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
