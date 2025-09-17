본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

연천군, 생활 속으로 찾아간 '누리터' 문화격차 해소 앞장

이종구기자

입력2025.09.17 12:44

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 연천군은 지난 12일 연천읍행정복지센터에서 찾아가는 문화놀이터 '누리터'를 운영했다고 17일 밝혔다.

연천군이 지난 12일 연천읍행정복지센터에서 찾아가는 문화놀이터 '누리터'를 운영하고 있다. 연천군 제공

연천군이 지난 12일 연천읍행정복지센터에서 찾아가는 문화놀이터 '누리터'를 운영하고 있다. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

누리터는 지리적·신체적 제약으로 문화누리카드 이용이 어려운 주민들을 직접 찾아가는 이동형 문화서비스로, 생활권 가까이에서 문화상품 장터, 문화체험을 제공해 군민 누구나 손쉽게 문화 향유 기회를 제공하는 사업이다.


이날 현장에서는 문화누리카드 가맹점이 참여한 문화상품 장터가 열려 수공예품, 체육·캠핑용품, 아트상품 등이 판매되었으며, 군민들은 문화누리카드를 활용해 편리하게 구매할 수 있었다. 또한 공예·원예 체험 프로그램이 운영되어 가족 단위 참여자들에게 인기를 끌었다.

연천군은 이번 성과를 이어 다음달 17일에도 연천읍행정복지센터에서 두 번째 '누리터'를 오전 10시부터 오후 5시까지 운영할 계획이다.


행사에 참여한 한 주민은 "멀리 나가지 않고 집 근처에서 다양한 공연과 체험을 즐길 수 있어 뜻깊은 하루였다"며 "앞으로도 이런 기회가 자주 마련되면 좋겠다"고 소감을 전했다.


연천군 관계자는 "누리터가 군민들의 생활 속 문화 접근성을 높이는 계기가 되고 있다"며 "앞으로도 주민들이 손쉽게 참여할 수 있는 문화서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기