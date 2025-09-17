본문 바로가기
웹젠, 스테디셀러 IP 재해석한 'R2 오리진' 25일 정식 출시

노경조기자

입력2025.09.17 11:04

언리얼 엔진5로 그래픽 향상

웹젠은 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) 'R2 오리진'을 오는 25일에 정식 출시한다고 17일 밝혔다.


웹젠 'R2 오리진'. 웹젠 제공

'R2 오리진'은 원작 R2를 언리얼 엔진5로 새롭게 구현한 작품이다. 원작의 주요 배경과 캐릭터를 향상된 그래픽으로 선보이며, 새로운 콘텐츠로 재미를 더한다.

구체적으로 성장형 도전 콘텐츠 '극복의 탑' 등 새로운 인스턴스 던전이 추가됐으며, 레벨·업적 등 인게임 플레이 진척도에 따라 보상을 제공하는 '명성 시스템'이 적용됐다. 또 '카오스 던전'에서는 서버 간 경쟁 플레이를 즐길 수 있다.


웹젠은 지난달 브랜드 'R2 오리진' 브랜드 사이트를 개설하고 게임 정보를 공개했다. 캐릭터명 선점 이벤트도 진행했다. 현재는 브랜드 사이트와 구글 플레이, 카카오 게임 페이지에서 사전등록을 진행 중이다.


브랜드 사이트에서 신청할 경우 선발대 귀걸이와 경험치 증폭제, 무기 강화 주문서 등 3종의 보상을 지급한다. 그 외 경로로 사전예약한 경우 추가 보상 혜택을 제공한다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
