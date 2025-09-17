한덕수 측 "尹 탄핵 전후, 조희대 대법원장과 회의·식사 없어"

탄핵 전후 회의·식사 사실 일체 없다

부승찬 의원 제보 의혹에 강력 반박

개인적 친분도 없다고 해명

한덕수 전 국무총리는 윤석열 전 대통령 탄핵 결정 전후와 관련해 조희대 대법원장과 만난 일이 없다고 해명했다. 한 전 총리와 조 대법원장 등이 만나 이재명 대통령(당시 민주당 대표) 공직선거법 재판을 논의했다는 의혹을 반박한 것이다.

한 전 총리 측 관계자는 17일 기자들에게 "한 전 총리는 헌재의 윤석열 전 대통령 탄핵 결정 이전과 이후를 막론하고 조희대 대법원장과 회의나 식사를 한 사실이 일체 없다"며 "개인적 친분도 전혀 없다"고 알렸다.

앞서 부승찬 더불어민주당 의원은 전날 국회 대정부질문에서 제보를 언급하며 '조 대법원장이 헌법재판소의 윤석열 대통령 파면 결정 직후 한 전 총리 등 특정 인사들과 만나 이재명 사건이 대법원에 올라오면 알아서 처리하겠다는 취지의 발언을 했다'고 주장했다. 부 의원은 이와 관련해 "사실이면 사법부가 대선판에 뛰어든 희대의 사건"이라고 밝혔다.

이에 대해 김민석 국무총리는 "이 내용이 사실이라면 저뿐만 아니라 국민적으로 굉장히 충격이 되고 또 사법부에 대한 신뢰의 상처가 되는 일이기 때문에 진위가 명확하게 밝혀져야 한다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>