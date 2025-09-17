구미시, 제6기 구미시 아동참여위원회 위촉식

만 9세~18세 미만 아동대상 공개모집 및 기관추천 통해 45명 구성

아동의 목소리로 꽃피우는, 아이들의 꿈이 자라는 아동친화도시

구미시는 지난 16일 구미 영상미디어센터에서 '제6기 구미시 아동참여위원회' 위촉식을 열고 45명의 아동위원을 새롭게 위촉했다.

아동참여위원회는 만 9세~18세 미만 아동이 시의 아동 관련 정책 수립과 시행 과정 전반에 직접 의견을 제시하고 자문하는 기구다.

이번 6기는 지난 8월 공개 모집과 기관 추천을 통해 선발됐으며 앞으로 2년 동안 다양한 활동을 이어간다.

제6기 구미시 아동참여위원회 위촉식 후 단체기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

위촉식은 위촉장 수여를 시작으로 아동참여위원회와 아동친화도시 소개, 아동권리 교육, 정책 제안, 임원 선출 및 분과 구성, 추진 방향 논의 등으로 진행됐다.

한편 구미시는 2017년 7월 제1기 위원회를 발족한 이후 현재 6기까지 총 256명의 아동을 위촉해 참신한 의견을 시정에 반영하기 위해 노력하고 있다.

박용자 아이돌봄과장은 "아동의 권리가 존중되고 보장되는 아동친화도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "위원들의 창의적인 정책 제안과 적극적인 활동을 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>