세아이운형문화재단, 서울시립교향악단과 후원 및 업무협약 체결

클래식·오페라 기획공연 공동 주최

문화예술 활성화 및 클래식 저변 확대



세아이운형문화재단은 서울시립교향악단(서울시향)과 문화예술 발전을 위한 후원 약정 및 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이날 협약식은 박의숙 세아이운형문화재단 이사장, 정재왈 서울시향 대표이사 등 양측의 주요 관계자가 참석한 가운데 서울 마포구 세아타워에서 진행됐다.

박의숙 세아이운형문화재단 이사장(왼쪽)과 정재왈 서울시향 대표가 세아이운형문화재단-서울시립교향악단 후원 약정 및 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다.

세아이운형문화재단과 서울시향은 올해부터 2027년까지 3년간 후원 약정 체결을 통해 ▲서울시향 미국 순회공연 후원 ▲클래식·오페라 기획공연 공동 주최 ▲문화예술 활성화를 통한 시민의 문화 향유 증진 등에 대해 상호 협력하기로 합의했다.

이번 협력은 서울시향이 다양한 문화예술 지원을 통해 대한민국 문화예술 활성화에 기여하고 있는 세아이운형문화재단과 2023년부터 인연을 맺은 후 클래식 음악 저변 확대와 국제적 위상을 높이기 위해 추진됐다.

2013년 8월 설립된 세아이운형문화재단은 생전 오페라를 아끼고 후원했던 세아그룹 고(故) 이운형 회장의 뜻을 기려 전도유망한 한국의 신진 아티스트를 발굴해 후원하고, 정기 클래식 공연을 개최하고 있다.

박의숙 이사장은 "이번 약정을 통해 재단이 후원하는 인재들에게 서울시향과 함께 무대에 설 뜻깊은 기회를 제공하고, 이들과 함께 수준 높은 무대를 만들어 대한민국 오페라 발전에도 기여하기를 기대한다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



