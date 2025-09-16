화천군, 프로농구 관람하고 뮤지컬 즐긴다…청소년 프로그램 다채

사내 청소년 문화의 집 20일 원주시서 프로농구 경기 관람

공공 도서관선 체험형 동화구연, 커뮤니티센터는 마술 공연



강원도 화천군이 가을철을 맞아 청소년들을 위한 다양한 문화체험 프로그램을 진행한다.

화천어린이도서관 난타공연. 화천군 제공

먼저, 사내 청소년 문화의 집은 오는 20일 원주시 원주종합체육관에서 열리는 프로농구 원주 DB-수원 KT 경기를 관람하는 '문집이랑 가자' 프로그램을 진행한다.

이 행사에는 사전 선착순 신청을 마친 초등 3학년부터 고교 3학년까지, 청소년 30명이 참여한다.

화천 어린이 도서관과 사내 도서관은 21일 체험형 동화구연 '빨간 부채, 파란 부채'행사를 연다.

동화구연은 유아(5~7세) 대상 오후 2시, 초등(1~3학년) 대상 오후 3시에 각각 진행된다.

화천군 공공 도서관은 이 외에도 오는 20일(사내 도서관)과 27일(화천 어린이 도서관) 9월 특별 프로그램 '도서관에서 미리 만나는 한가위 놀이터' 행사를 개최한다.

화천커뮤니티센터에서도 이색 공연이 마련된다.

센터는 오는 23일 오후 7시 지하 공연장에서 '글로벌 버라이어티 매직쇼-띠에라' 무대를 마련한다.

공연에는 사전 선착순 신청을 한 어린이와 가족 170여명이 관람할 예정이다.

화천커뮤니티센터는 이에 앞서 지난 16일에도 전통창작 어린이 음악극 공연을 진행한 바 있다.

최문순 화천군수는 "청소년들이 가을철 양질의 문화 프로그램을 즐길 수 있도록 다양한 콘텐츠를 지원하고 있다"고 말했다





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



