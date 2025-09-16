민주 "이준석, AI 동원해 李 가짜 뉴스성 발언…심각한 범죄 행위"

김지호 더불어민주당 대변인 브리핑

더불어민주당이 이재명 대통령의 인공지능(AI) 합성 사진을 올리며 정부·여당을 비판한 이준석 개혁신당 당대표를 향해 비판의 목소리를 높였다.

16일 여의도 국회 소통관에서 김지호 민주당 대변인은 브리핑을 통해 "AI 첨단 허위사실 유포 일삼는 이준석 대표를 규탄한다"며 "이 대표는 또다시 사실관계를 왜곡하며 이재명 정부를 공격하고 있다"고 밝혔다.

앞서 이날 오전 이 대표는 페이스북에서 "정부·여당은 조희대 대법원장이 마음에 안 드는 판결을 했다고 탄핵을 들먹인다"며 "더 황당한 건 '내란전담특별재판부'라는 이름의 정치재판소"라고 비판의 목소리를 올린 바 있다. 이 대표는 게시글에 이 대통령이 법대에 앉아있는 모습을 AI로 합성한 사진을 함께 올렸다.

김 대변인은 "그(이준석)는 조 대법원장 탄핵을 운운하며 마치 이 대통령이 삼권분립을 무너뜨리려는 것처럼 주장했다"며 "그러나 이는 사실과 크게 다르다"고 했다.

그는 "이재명 정부는 조 대법원장의 탄핵과 관련해 어떠한 입장도 없으며 논의한 적도 없다고 밝혔다"며 "민주당은 조 대법원장의 최근 판결과 관련해 정청래 대표, 추미애 법사위원장 등이 문제를 제기한 바 있다"고 정정했다.

김 대변인은 "이 대표가 주장하는 '대통령 겸 대법원장 체제를 꿈꾼다'는 식의 과격한 허위 프레임은 근거 없는 날조일 뿐"이라며 "없는 사실을 꾸며내 정부를 공격하는 것은 국민을 기만하는 위험한 정치 행태"라고 지적했다.

또 "이 대표는 불과 100일 전, 전국이 지켜본 대선 TV토론에서 가학적 성적 비하 발언으로 국민적 공분을 일으킨 장본인"이라며 "자숙해도 모자랄 판에 반성과 성찰은커녕, 인공지능까지 동원해 이 대통령을 비하하고 가짜 뉴스성 발언을 쏟아내고 있다"고 목소리를 높였다. 그는 "허위와 왜곡으로 국민의 눈과 귀를 흐리는 것은 민주주의의 기본 질서를 해치는 심각한 범죄 행위"라고 전했다.

그러면서 "장동혁 국민의힘 대표가 마늘과 쑥을 먹고 인간이 되겠다며 스스로를 풍자했듯, 이 대표도 장 대표에게 마늘과 쑥 먹는 법을 배워 자숙하는 것이 먼저일 것"이라고 맹비난했다.

끝으로 김 대변인은 "지금 삼권분립을 위협하는 것은, 사실관계조차 무시한 채 허위 선동을 일삼는 이준석 대표와 일부 국민의힘 정치인들"이라며 "민주당은 끝까지 허위조작정보 정치와 싸워나가며, 진실과 책임 있는 정치로 국민 앞에 서겠다"고 말했다.





