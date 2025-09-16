"K-뷰티 탑승하세요"…코스맥스그룹, 하반기 신입사원 공개 채용

채용 홈페이지서 29일까지 모집

화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스그룹이 올해 하반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 16일 밝혔다. 코스맥스그룹 채용 홈페이지에서 오는 29일 오후 4시까지 지원서를 접수한다.

이번 채용에는 지주사인 코스맥스비티아이와 코스맥스, 코스맥스펫 등 그룹 주요 관계사들이 참여한다. 채용 직무는 R&I(Research&Innovation)를 중심으로 ▲마케팅(영업) ▲해외영업 ▲전략마케팅 ▲IT ▲글로벌사업 ▲경영관리 ▲IR 등이다.

지원 대상은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 2026년 2월 졸업 예정자이다. 전형 절차는 서류전형, AI 역량검사(온라인) 및 실무면접, 최종면접, 채용검진 순이다. 입사 예정일은 12월 말이다.

올해 코스맥스그룹은 채용 홈페이지에 '직무 소개' 메뉴를 신설했다. 하위 메뉴로 'People' 메뉴를 새로 개설하고 코스맥스 공식 인스타그램에 소개된 현직자 브이로그와 면접 노하우 영상을 한데 모아 홈페이지에서 바로 확인할 수 있도록 했다. 'Job Interview' 메뉴에는 인터뷰 형식의 콘텐츠를 매달 게시해 주요 부서 현직자의 상세 업무와 필요 역량 등을 소개한다.

이외에도 온라인 직무상담회와 현장 직무상담회를 진행할 예정이다. 오는 18일과 25일 국내 주요 대학과 캐치카페 신촌점에서 현직자 직무상담회를 진행한다. 23일에는 전략마케팅과 R&I 직무의 온라인 상담회를 운영한다. 세부 내용은 코스맥스그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코스맥스그룹 관계자는 "코스맥스는 글로벌 시장을 무대로 메가 인디브랜드사들과 함께 K뷰티의 저변을 확대하고 있다"며 "유연한 사고와 적극적인 태도로 글로벌 뷰티&헬스 시장의 혁신을 이끌어갈 우수한 인재들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.





