본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

여수시, '로컬콘텐츠페스타' 도시 브랜드 부문 대상

호남취재본부 이경환기자

입력2025.09.15 17:40

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

섬박람회 홍보 성과 인정…관광 허브 브랜드

여수시는 지난 11일 KBC광주방송에서 열린 '2025 로컬콘텐츠페스타' 시상식에서 도시 브랜드 부문 '대상'을 수상했다. 여수시 제공

여수시는 지난 11일 KBC광주방송에서 열린 '2025 로컬콘텐츠페스타' 시상식에서 도시 브랜드 부문 '대상'을 수상했다. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 여수시는 지난 11일 KBC광주방송에서 열린 '2025 로컬콘텐츠페스타' 시상식에서 도시 브랜드 부문 '대상'을 수상했다고 15일 밝혔다.


'로컬콘텐츠페스타'는 전국 지자체와 기관이 참여해 각 지역 고유 콘텐츠를 전시·체험하고 우수사례를 공유하는 행사로, 올해는 지난 7월 25~27일 부산 벡스코에서 개최됐다.

올해 행사에서 여수시는 2026여수세계섬박람회 개최 도시를 기반으로 한 다양한 홍보활동을 통해 도시 브랜드 가치를 높인 성과를 인정받았다. 특히 섬박람회 홍보영상 상영, 홍보물 배포, 참여형 이벤트 등을 통해 전국적으로 여수세계박람회 인지도 제고 및 참여 분위기 확산을 위한 활동이 주요 성과로 평가됐다.


정기명 시장은 "여수가 가진 가장 큰 자산인 섬을 도시 브랜드로 발전시키고자 노력해왔다"며 "이번 수상을 계기로 2026여수세계섬박람회 성공 개최와 함께 도시 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다"고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

삼성家 장남 이지호, 39개월 해군 복무…11월 소위 임관 예정

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

“염천교 수제화, 우리가 마지막 세대”… 이제 30여곳만 남아

새로운 이슈 보기