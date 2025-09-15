월성원자력본부, '제7회 양남 주상절리 한마음 축제' 지원

양남 주상절리 아름다움 홍보



한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 지난 13일 경주시 양남면 하서항 일원에서 개최된 '제7회 양남 주상절리 한마음 축제'를 지원했다.

이번 축제는 지역 대표 관광지인 주상절리의 아름다움을 널리 알리고, 지역주민들의 화합과 단결을 다지기 위해 마련됐으며, 월성본부 정원호 본부장과 시·도 의원 등 많은 기관 단체장이 참석해 축사를 전했다.

축제 현장에는 동경주 지역의 신선한 농수산물 판매코너에서 지역특산물을 소개해 지역주민·관광객들에게 많은 주목을 받았으며, 양남 주민자치 프로그램 수강생들의 공연과 초청가수 공연, 경품 추첨행사 등 다양한 즐길 거리가 제공됐다.

이번 행사를 주관한 김원도 양남면발전협의회장은 "이 행사를 위해 물심양면 협조해 주신 월성원자력본부 등 지역기관에 감사를 표한다"며 "양남의 일 년 중 가장 큰 이번 행사에 주민 모두가 한자리에 모여 따뜻한 정을 나누는 행복한 하루가 되시기를 바란다"고 전했다.

정원호 본부장은 "지역의 아름다운 자연유산인 주상절리를 널리 알릴 수 있도록 함께 노력하겠다"며 "앞으로도 월성본부는 지역과 직접 소통하고 함께 성장하며 상생의 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.

특히 이번 축제에서 월성원자력본부는 회사 홍보영상을 송출하고 홍보부스를 운영하며 한수원 지원사업, 월성 2·3·4호기 계속운전 등에 대한 홍보와 월성본부의 지역지원 사업들을 소개하며 지역수용성 제고를 위한 활동을 적극 시행했다.

월성본부는 앞으로도 지역공동체 일원으로 지역 문화발전과 지역 경제 활성화에 이바지할 다양한 사업을 발굴하고 지원해 나갈 예정이다.

