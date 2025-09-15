77회 에미상 작품상에 더 피트·소년의 시간

'더 스튜디오' 코미디 작품상 등 13관왕

15세 오언 쿠퍼 최연소 남자 연기상 수상

'더 피트'로 드라마 시리즈 부문 남우주연상을 노아 와일. 로이터연합뉴스

HBO 의학 드라마 '더 피트', 넷플릭스 영국 드라마 '소년의 시간'(Adolescence), 애플TV+ 코미디 드라마 '더 스튜디오'가 방송계 최고 권위의 에미상 주요 부문을 휩쓸었다.

14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 피콕극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 시상식에서 '더 피트'는 드라마 시리즈 부문 작품상·남우주연상·여우조연상 3관왕에 올랐다.

이날 존 웰스 감독은 "헬스 케어 최전선에서 일하는 모든 분께 이 상을 바친다"고 말했다. 작품은 펜실베이니아주 피츠버그 대형병원 응급실을 배경으로, 응급의학과 교수 로비의 15시간 근무를 1시간 단위로 따라가는 15부작 시리즈다.

미니시리즈·TV영화 부문 작품상은 '소년의 시간'이 차지했다. 영국 13세 중학생 제이미 밀러가 동급생 살해 혐의로 체포되며 벌어지는 사건을 그린 4부작 시리즈로, 작품상 외에도 남우주연상·여우조연상·남우조연상·연출상·작가상까지 6관왕을 기록했다.

남우조연상을 받은 15세 영국 배우 오언 쿠퍼는 최연소 남자 연기상 수상자가 됐다. 그는 "3년 전만 해도 나는 아무것도 아니었다"며 "몇 년 전 드라마 수업을 받기 시작했을 때, 미국에 올 거라고는 상상도 못 했다. 정말 꿈만 같다"고 밝혔다.

코미디 부문에서는 '더 스튜디오'가 작품상을 받았다. 미국 코미디 업계의 권력 다툼을 풍자한 이 드라마는 크리에이티브 아츠 부문 9관왕을 포함해 총 13개 부문을 휩쓸며, 지난해 '더 베어'가 세운 11관왕 기록을 넘어 코미디 장르 한 시즌 최다 수상 신기록을 세웠다. 연출·제작·각본·연기에 참여한 세스 로건은 작품상 외에도 감독상, 남우주연상, 각본상을 거머쥐며 4관왕에 올랐다.

CJ ENM의 미국 자회사인 피프스시즌이 제작한 애플TV+의 '세브란스: 단절(Severance)'은 27개 부문 후보에 올라 여우주연상(브릿 로어), 남우조연상(트러멜 틸먼) 등 총 8개 부문에서 수상했다. 시즌1이 2022년 2개 상을 받은 데 이어 시즌 2로 올해 8개 에미상을 거머쥐었다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



