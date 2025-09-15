'증인신문 거부' 한동훈 "강제구인 할 테면 해보라"…내란특검 "매우 유감"

특검 "청구 이후 절차는 법원의 영역"

고강도 비판

비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀은 15일 한동훈 전 국민의힘 대표가 특검팀의 증인신문 청구를 비판하는 입장을 낸 것에 대해 "할 테면 하라는 식의 말씀은 매우 유감"이라고 밝혔다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "증인신문 청구 이후 절차는 오롯이 법원의 영역으로 오랫동안 형사사법시스템에서 일했고 법무부 장관을 역임한 한 전 대표가 누구보다 잘 알고 있을 것"이라며 "마치 특검이 강제 구인을 하겠다는 취지로 '할 테면 하라'고 말하는 건 매우 유감"이라고 말했다.

앞서 특검팀은 '국회 계엄 해제 의결 방해 의혹'과 관련해 한 전 대표에게 참고인 조사 출석을 요청했으나, 한 전 대표 측은 이에 응하지 않았다. 이에 특검팀은 법원에 한 전 대표에 대한 공판 전 증인신문을 청구했다. 한 전 대표가 신문 기일에도 출석하지 않는 경우, 강제 구인하는 방안도 검토하겠다고 했다.

이후 한 전 대표는 페이스북에 "특검이 누구보다 앞장서 계엄을 저지했던 저를 강제구인하겠다고 밝혔다"며 "할 테면 하라고 말씀드린다"고 적었다. 이에 대해 박 특검보는 "(한 전 대표에게서) 개별 연락은 전혀 없다"며 "다만 계속 본인의 페이스북을 통해 말하고 있다"고 했다.

수사기관에서 참고인 진술을 듣기 위해 출석을 요구했으나 이뤄지지 않은 경우 법원에 증인으로 소환해 법정 증언을 남기는 방식으로 발언을 확보하는 공판 전 증인신문을 할 수 있다.

법원은 특검팀이 청구한 한 전 대표의 공판 전 증인신문을 인용해 오는 23일 신문을 진행하기로 했다. 법원은 정당한 사유 없이 응하지 않으면 과태료 부과나 구인 등 후속 조치를 할 수 있다.

'교회 압수수색' 언론 사설에 특검 "악의적·비열, 엄정 대응할 것"

이날 특검팀은 교회를 압수수색했다는 언론 보도와 관련해 "악의적이고 비열한 작태"라며 비판했다. 이날 모 언론사는 사설에서 '내란 특검은 그동안 한덕수 전 국무총리 구속영장 기각, 교회와 오산 공군기지 압수수색 등에서 무리한 수사를 한다는 지적을 받았다'고 썼다.

박 특검보는 "유력 신문 사설에서 내란 특검이 교회를 압수수색했다는 허위 사실을 적시해 비방하는 글을 썼다"며 "내란 특검이 교회를 압수수색한 사실이 없다는 것은 대한민국 국민뿐만 아니라 세계에도 널리 알려진 공지의 사실"이라고 반박했다. 그러면서 "사설을 쓰는 언론인이 이를 몰랐다면 언론인의 자격이 없다"며 허위 사실을 적시한 대상 언론인에 대해서는 엄정하게 대응할 예정"이라고 덧붙였다.

아울러 특검팀은 아울러 '평양 무인기' 등 외환 의혹과 관련해 김용현 전 국방부 장관의 자택 등에 대한 압수수색에 나섰다. 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들기 위해 평양에 무인기를 보내 북한을 도발했다는 의혹을 수사 중인 특검팀은 이와 김 전 장관이 경호처장 시절부터 작전에 관여한 정황을 포착한 것으로 알려졌다.





