울릉군, ‘중대재해예방 위한 안전점검회의’ 개최

경북 울릉군은 15일 오전 10시 30분, 울릉군청 제2회의실에서 최근 정부가 강조하는 중대재해예방과 안전관리 강화 정책에 적극 부응하고자 기관장 주재 중대재해예방 안전점검 회의를 개최했다.

이날 회의에서는 군수, 부군수, 부서장, 울릉군 안전관리자가 참석한 가운데, 지난 5월 완료된 2025년 정기위험성평가용역 결과에 따른 부서별 조치사항을 점검했다.

또 울릉군 안전관리자가 최근 산업재해 발생 현황, 지자체 등 공공기관 중대재해 발생사례를 보고했으며, 이어 군수 주재로 안전사고 예방과 개선방안에 대해 심도 있는 논의가 진행됐다.

군은 이번 회의를 통해 관내 근로자들이 보다 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 철저한 점검을 실시하고, '안전문화' 정착을 통해 정부가 추진하는 중대재해 예방 정책을 선도적으로 실현해 나가겠다고 전했다. 아울러 현장 중심의 안전관리 체계를 한층 강화하는 계기로 삼겠다는 방침이다.

남한권 군수는 "안전은 모든 업무에서 최우선되는 가치"라며 "울릉군은 산업재해를 줄이고, 안전한 근로환경을 마련하기 위해 행정적, 제도적 지원을 아끼지 않겠다"라고 강조했다.





