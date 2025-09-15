본문 바로가기
곡성심청어린이대축제, 10월 23~26일 섬진강기차마을서 열린다

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.15 16:14

'아이에게 선물하는 특별한 하루' 주제
싱어롱쇼·미션탐험대 등 프로그램 다채

-'제25회 곡성심청어린이대축제' 포스터. 곡성군 제공

-'제25회 곡성심청어린이대축제' 포스터. 곡성군 제공

전남 곡성군은 오는 10월 23~26일 나흘간 곡성섬진강기차마을에서 '제25회 곡성심청어린이대축제'를 연다고 15일 밝혔다.


'아이에게 선물하는 특별한 하루'라는 주제로 지난해에 이어 올해에도 '제2회 전국 어린이 합창대회' 등 어린이 중심의 프로그램과 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 준비 중이다.

올해도 초등학생 이하는 무료 입장이 가능하고, 작년과 달라진 점은 장미공원을 하나의 대형 체험프로그램 공간으로 활용하고, 축제장 곳곳에 퍼포먼스존을 구현하는 등 축제장을 기차마을 전체로 활용할 예정이다.


군은 축제에 대비해 지난 12일 추진 상황 보고회를 열어 운영 방향과 프로그램 구성 등을 공유하고, 분야별로 관광객 맞이 대책을 마련했다. 주요 내용으로는 축제 기간 중 주차·교통 대책과 유아·노약자 편의 제공, 환경정비, 불법 노점상 단속, 먹거리 위생, 물가관리, 의료지원반 운영 등을 논의했다.


정창모 부군수는 "올해는 기차마을 전체를 축제장으로 활용하기 때문에 축제 전 기차마을 시설물을 세밀하게 점검해 안전하고 추억을 선물할 수 있는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
