신상진 시장 "경제 동맹…기업 간 투자 유치·교류 활성화할 것"

성남시-폴란드 브로츠와프시, 국제 우호 도시 간 경제협력 '협약'

경기 성남시(시장 신상진)는 폴란드 브로츠와프시 대표단(단장 야첵 수트릭 시장)이 국제 우호 도시 간 경제협력 협약 체결을 위해 시를 공식 방문했다고 15일 밝혔다.

신상진 성남시장(오른쪽)과 야첵 수트릭 폴란드 브로츠와프 시장. 성남시 제공

신상진 성남시장은 이날 오전 9시 30분 시청 4층 제1회의실에서 야첵 수트릭 브로츠와프 시장 등 8명의 대표단을 접견했다.

양 도시 간 첨단산업 분야의 교류 확대와 기업 간 협력 네트워크 조성, 스타트업 지원에 관한 대화가 오갔다.

이를 추진하기 위해 양 도시의 경제 실무 산하기관인 성남산업진흥원(원장 이의준)과 브로츠와프 광역개발청(사장 마그달레나 오쿨롭스카) 간 '경제협력 협약식'이 진행됐다.

신상진 성남시장은 "양 도시가 보유한 정보통신(IT) 분야의 자원이 시너지효과를 내 기업 간 투자 유치와 실질적인 교류가 활성화할 것으로 본다"고 말했다.

야첵 수트릭 브로츠와프 시장은 "성남시와 유대를 강화하게 돼 뜻깊다"면서 "이번 협약을 계기로 혁신과 지속 가능한 성장의 새로운 기회를 만들어 낼 것"이라고 답했다.

이어 브로츠와프시 대표단은 지역 내 HD현대, LIG 넥스원 등 정보통신(IT) 기업들의 혁신 현장을 둘러보고, 성남상공회의소를 방문해 기업 대표들과 만나 경제협력 방안을 논의했다.

신상진 성남시장이 15일 폴란드 브로츠와프시 대표단과 '국제 우호 도시 간 경제협력' 협약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

성남시의회도 방문해 의회 차원의 협력과 교류 확대 방안을 모색했다.

브로츠와프시는 성남시와 지난해 11월 7일 우호 교류 협약을 체결한 도시다. 전체 면적 292㎢에 인구는 70만여 명이다. LG전자가 2006년 브로츠와프시에 가전제품 생산공장을 설립한 이후 LG디스플레이·이노텍·에너지솔루션 등 계열사와 협력사가 입주해 'LG타운'이 조성돼 있다. 브로츠와프시엔 4000여 명의 한인이 거주하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



