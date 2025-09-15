본문 바로가기
경주시의회 한순희 의원, 2025 지방의정대상 입법활동 부문 수상

영남취재본부 최대억기자

입력2025.09.15 16:03

경주시의회 한순희 의원이 지난 13일 서울 마포구 DMC 첨단산업센터 세미나포럼장에서 열린 ㈜법률저널 주최 '2025 지방의정대상 - 우수조례 및 우수연구단체 시상식'에서 입법활동 부문 장려상을 수상했다.

경주시의회 한순희 의원, 2025 지방의정대상 입법활동 부문 수상
지방의정대상 입법활동 부문은 전국 기초·광역의원들을 대상으로 입법성과와 정책 기여도를 종합적으로 평가하는 것으로, 전국 21명의 기초의회 수상자 중 경북에서는 유일하게 한순희 의원이 발의한 「로컬크리에이터 육성 및 지원 조례」가 선정됐다.


한순희 의원은 "지역과 시민을 위해 마련한 입법활동이 전문가들의 평가를 통해 인정받아 기쁘고, 앞으로 더 잘해야 한다는 책임감이 크다"며 "작은 정책 하나에도 마음을 담아 시민의 삶에 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경주시의회는 "지역의 미래를 위해 묵묵히 정책을 고민해 온 한순희 의원의 이번 수상은 단순한 성과를 넘어 경주의 가능성을 넓히고 시민과 함께하는 의정의 길을 보여주는 따뜻한 사례로 남게 될 것으로 보인다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
