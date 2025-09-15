김건희특검, 한학자 총재 체포영장 청구 검토…"충분히 기다렸고, 법·원칙대로 진행"

'양평고속도로 의혹' 국토부 서기관 구속영장

김건희 여사의 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 한학자 통일교 총재에 대한 체포영장 청구를 검토 중이다. 한 총재는 세 차례 출석 요구에 응하지 않은 채 오는 17~18일에 자진 출석하겠다는 입장을 밝혔으나 특검팀은 "그와 상관없이 법과 원칙에 따라 진행하겠다"고 강수를 뒀다.

특검팀 관계자는 15일 정례 브리핑에서 "오늘 (한 총재의) 불출석을 3차 소환 불응으로 처리했다"며 "피의자 측의 자진 출석 의사와 상관없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 검토하고 진행할 예정"이라고 밝혔다.

한 총재는 건강상 이유로 불출석 사유서를 내고 특검팀의 세 차례 출석 요구에 모두 불응했다. 한 총재 측은 지난 4일 심장 관련 시술을 받은 이후 건강이 회복되지 않아 오는 17일이나 18일에 자진 출석하겠다는 입장을 밝힌 상태다.

하지만 이날 특검팀 관계자는 "충분한 시간을 드렸고, 불출석 사유서가 일방적으로 제출이 돼서 3회에 이르렀다"며 "그 부분과 관련해 수사 일정을 검토 중"이라는 입장이다.

통상 수사기관은 세 차례 정도 출석 요구에도 정당한 사유 없이 응하지 않으면 체포 등 강제적 수단을 검토하는 만큼, 특검팀이 다음 수순으로 강제 수사에 나설 수 있다는 가능성이 제기된다.

양평고속道 의혹' 국토부 서기관, 17일 구속심사

아울러 특검팀은 이날 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 당시 국토교통부 실무자였던 서기관 김모씨에 대해 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 알려진 김 서기관은 양평고속도로 노선 변경 의혹의 '키맨'으로 지목된다. 현재는 원주지방국토관리청에서 일하고 있다.

특검팀은 서울~양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 의혹을 수사 중이다.

원희룡 전 국토교통부 장관 재임 당시 서울~양평고속도로의 종점이 양평군 양서면이었던 원안을 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면으로 변경하는 것을 검토했다는 게 의혹의 핵심이다. 양평군수 출신인 김선교 국민의힘 의원은 김 여사 일가 땅이 있는 곳으로 고속도로 노선 변경을 요청한 당사자로 알려졌다. 원 전 장관은 논란이 일자 2023년 7월 사업을 백지화했다.

앞서 특검팀은 해당 의혹과 관련해 김 의원의 국회 사무실, 국토부 장관실과 한국도로공사 설계처, 양평고속도로 사업 당시 용역을 맡았던 동해종합기술공사와 경동엔지니어링 사무실 등을 압수수색한 바 있다. 김 서기관에 대해서는 지난 7월15일과 지난달 25일 두 차례 소환해 조사했다.

김 서기관의 영장실질심사는 오는 17일 오전 10시30분 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.





