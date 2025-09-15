해남군, 전국 최초 'CCTV 통합관제' 행안부 장관상

'대한민국 지식대상' 혁신성·우수성 인정

"군민이 행복한 '안전 농어촌 도시' 구축"

전남 해남군이 행정안전부 주관 '제14회 대한민국 지식대상'에서 행정안전부장관상을 수상했다고 15일 밝혔다.

'대한민국 지식대상'은 지식행정·지식경영 등 지식 관리를 통해 정부혁신과 기업경쟁력 향상에 높은 성과를 낸 공공기관 및 기업의 우수사례를 발굴·확산하기 위한 시상제도다.

전문가 심사 80%와 국민 심사 20%를 합산해 선정되며, 올해는 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 등 115개 기관이 응모해 20개 기관이 수상했다. 군은 마을 간 CCTV 관제 일원화 사업을 전국 최초로 추진한 점에서 혁신성과 우수성을 인정받았다.

군은 첨단기술이 접목된 지능형 CCTV 통합관제 시스템을 구축하고, 전용회선 통합정책으로 효율성을 높였다. 지난 2022년부터 관내 515개 전체 마을의 노후 CCTV 교체와 신규 설치를 추진해 안전망을 확충하고 있다.

마을 CCTV는 해남군 CCTV 통합관제센터에서 24시간 상시 모니터링되며, 군민 안전의 골든타임 확보를 위한 역할을 하고 있다. 군은 범죄, 화재, 재난 등 각종 사건·사고 발생 시 경찰, 소방 등 유관기관과의 실시간 정보 공유 및 유기적인 협력 체계를 구축해 초기대응 시간을 단축하고 군민 체감 안전도를 높이는 데 주력하고 있다. 특히 어린이, 여성, 노인 등 사회적 약자의 생활안전 확보에도 기여해 안전사각지대 해소 효과를 거두고 있다고 군은 설명했다.

손명도 부군수는 "이번 수상은 오직 군민 안전을 위해 끊임없이 노력해 온 결과다"며 "앞으로도 CCTV 통합관제 시스템 고도화를 통해 모든 군민이 안심하고 행복하게 생활할 수 있는 '안전 농어촌 도시 해남'을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





