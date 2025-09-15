본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

담양 가마골생태공원, 10월부터 무료 개방

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.15 14:30

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자연 향유 관광형 생태공간 운영
경제 활성화·생활인구 확대 도모

담양 가마골생태공원 내 용소(사진 왼쪽)와 시원교(출렁다리). 담양군 제공

담양 가마골생태공원 내 용소(사진 왼쪽)와 시원교(출렁다리). 담양군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)은 오는 10월 1일부터 가마골생태공원을 무료로 개방해 주민과 관광객 누구나 자연 속에서 휴식을 취할 수 있도록 할 계획이라고 15일 밝혔다.


이번 조치는 가마골생태공원을 주민과 관광객이 자연을 향유할 수 있는 공공 생태공간으로 운영함으로써 지역경제 활성화와 관광형 생활인구 확대를 도모하기 위한 것이다.

1989년 개장한 가마골생태공원은 담양 용면 용연리 용추산(해발 523m)을 중심으로 사방 4㎞에 걸쳐 있다. 매년 수만명이 찾는 영산강 발원지 용소와 약 2㎞ 길이의 천연 계곡을 품고 있는 명소로, 울창한 숲과 풍부한 계곡 물줄기를 자랑한다.


주요 시설은 시원교(출렁다리)·시원정·3개 등산로와 2개 자연 탐방로가 있으며, 인근 전통 산골 음식점에서는 닭요리와 메기탕 등 지역 특색을 살린 별미를 즐길 수 있다.


군은 무료 개방과 함께 생태공원 환경보전 및 지속가능한 운영을 위해 시설물 훼손, 음식물 반입과 취사, 야영, 동·식물 포획이나 수목 굴취, 흡연·쓰레기 투기 등 생태환경을 해치는 행위를 엄격히 제한할 방침이다.

정철원 군수는 "가마골생태공원은 지역 내 자연을 대표하는 공간으로, 무료 개방을 통해 주민과 관광객이 더 가까이 즐길 수 있을 것이다"며 "앞으로도 담양이 지속가능한 생태관광 도시로 자리매김하도록 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.


한편, 군은 가마골생태공원을 비롯해 죽녹원, 메타세쿼이아랜드, 한국대나무박물관 등 자연과 문화가 어우러진 관광지를 지속적으로 정비·개선해 여행자 도시로서의 매력을 제고해 나간다는 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

"이 맛있는 걸 너희만 먹었어?"…내한공연 중 'K버거' 이름 외친 美 래퍼

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

“우리가 마지막 세대”…빈 점포 늘어가는 염천교 수제화 거리

새로운 이슈 보기