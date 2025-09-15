본문 바로가기
화성 매향리평화기념관, 체험형 콘텐츠 '고온리의 메아리' 선보여

정두환기자

입력2025.09.15 14:29

경기도 화성시 매향리평화기념관은 관람객을 대상으로 체험형 시네마틱 콘텐츠 '고온리의 메아리'를 선보인다.

'고온리의 메아리'는 증강현실(AR) 기술 등을 활용해 관람객이 이야기 속 주인공이 돼 참여할 수 있는 모바일 기반 체험형 프로그램이다.


관람객은 '매향리평화기념관' 애플리케이션 속 콘텐츠를 따라 매향리의 기억을 되새길 수 있다. 원인불명의 이명을 해결하기 위해 매향리평화기념관을 찾은 관람객이 기념관과 쿠니사격장 존치 건물 곳곳에 숨겨진 역사적 사건과 주민들의 이야기를 단서로 그 원인을 풀어나가는 과정을 담고 있다.

콘텐츠는 시가 '경기 지역특화 콘텐츠 개발 지원사업'의 일환으로 경기콘텐츠진흥원, 인스에듀테인먼트와 개발한 것이다. 무료로 운영되며, 별도의 예약 없이 자유롭게 이용할 수 있다.


한편 기념관은 주민들이 17년간 미군과 한국 정부를 상대로 쿠니사격장 폐쇄 운동을 펼쳐 결국 군사훈련을 멈추게 한 노력과 평화의 가치를 담고 있는 공간이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
