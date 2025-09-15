한국증권금융 꿈나눔재단, 반석학교 '희망 Dream 스마트 도서관' 지원

한국증권금융 꿈나눔재단은 김정각 이사장이 15일 서울 동작구에 위치한 반석학교의 '신교사 개소식'에 참석했다고 밝혔다.

왼쪽에서 5번째에 있는 김정각 한국증권금융 꿈나눔재단 이사장이 반석학교 신교사 개소식 행사에 참석하여 기념촬영을 하고 있다. 한국증권금융 AD 원본보기 아이콘

반석학교는 2006년 설립된 북한이탈청소년과 북한이탈주민 자녀들을 위한 대안교육기관이다.

한국증권금융 꿈나눔재단은 새로 이전하는 반석학교의 신교사에 '희망 Dream 스마트 도서관' 설치를 지원했다. 반석학교 학생들의 안전하고 쾌적한 학습환경을 위해 북카페, 컴퓨터실과 교실 등 다양한 교육공간 조성을 후원했다.

희망 Dream 스마트 도서관은 북한이탈주민 대안교육기관에 설치·지원하는 한국증권금융 꿈나눔재단의 교육환경 개선 사업이다. 올해 7월 한꿈학교에 이어 이번에 반석학교 등 북한이탈주민 교육기관에 확대 추진하고 있다.

김정각 이사장은 "반석학교가 새로운 보금자리에서 힘찬 도약을 하게 된 것을 진심으로 축하한다"며 "희망 Dream 스마트 도서관이 반석학교 학생들이 재능과 가능성을 펼칠 수 있는 기회의 공간이 되기를 바란다"고 말했다.

한국증권금융 꿈나눔재단은 '한국증권금융'이 출연해 2013년 11월에 설립된 비영리 공익법인이다. 그동안 사회복지사업과 장학사업 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

한국증권금융 꿈나눔재단의 대표 브랜드인 '희망 Drea'" 사업은 북한이탈주민과 자립준비청년들이 우리 사회의 주요 구성원으로서 사회·경제적 자립을 이뤄낼 수 있도록 지원하는 사업이다. 교육뿐만 아니라 주거, 취업 및 창업, 의료, 문화예술 참여 등 실질적인 지원을 지속적으로 추진할 예정이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>