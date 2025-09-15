20살 맞은 렛츠런파크 부경, ‘행운의 편자 길’ 첫선

대표 경주마의 발자취, 행운의 길로 조성



한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 개장 20주년을 맞아 대표 경주마들의 편자를 활용한 기념공간 '행운의 편자 길'을 조성했다.

기념식은 오는 19일 오후 12시 20분, 렛츠런파크 부경 더비광장에서 열린다.

편자는 말의 발굽을 보호하는 '말의 신발'로, 예로부터 앞발 편자는 행운, 뒷발 편자는 액운을 막는 상징으로 전해졌다.

이번 '행운의 편자 길'은 BIFF 광장의 핸드프린팅처럼 대표 경주마들의 실제 편자를 동판에 새겨 설치한 것으로, 20년간 부경을 찾은 팬들의 성원에 보답하고 우승마들의 기운을 나누고자 마련됐다.

특히 부경을 빛낸 대표마 18두 중 10두가 선정됐다. 기준은 우승 실적과 연도별 대표성, 수득상금, 그리고 각 경주마가 지닌 특별한 스토리까지 반영됐다. 절름발이에서 명마로 거듭난 '루나', 역대 최다 연승 기록을 보유한 '미스터파크'의 편자도 포함돼 팬들에게 깊은 울림을 전할 예정이다.

렛츠런파크 관계자는 "편자 하나하나가 부경 경마의 역사와 전설을 담고 있다"며 "앞으로 방문객들에게 색다른 즐길 거리를 제공할 랜드마크가 될 것"이라고 기대했다.

이번 20주년 기념행사는 '행운의 편자 길' 조성을 시작으로 연이어 펼쳐진다. 20~21일에는 동네방네비프 렛츠런파크 '경마장을 털어라', 27~28일에는 개장 20주년 기념 '렛츠런! 럭키馬 PARTY'가 이어져 축제 분위기를 더한다.

엄영석 본부장은 "고객과 함께 호흡하는 상징적 공간을 마련한 만큼, 많은 분이 대표 경주마들의 행운을 가까이에서 느끼길 바란다"며 "앞으로도 특별한 경험을 선사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>