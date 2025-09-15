광명시, 청년친화헌정대상서 '소통대상'…7년 연속 수상

박승원 시장 "청년 목소리 정책에 반영해 실질적인 변화 만들어 갈 것"

경기도 광명시는 사단법인 청년과미래가 주관하는 '2025 청년친화헌정대상'에서 '소통대상을 받았다고 15일 밝혔다.

박승원 광명시장이 청년친화헌정대상에 '소통대상' 수상을 자축하며 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 상은 청년 친화적인 환경 조성에 기여한 지자체를 선정해 시상하는 제도다. 정책·입법·소통 분야 청년친화지수를 기반으로 청년 참여기구 운용, 청년 지원사업, 청년 관련 행사 등을 종합 평가해 선정한다.

시는 ▲시장 직속 '청년위원회' 운영 ▲'청년숙의예산제' 추진 ▲'청년 생각펼침 공모사업' 등 다양한 정책을 통해 청년의 목소리를 직접 수렴하고 정책에 반영하며, 청년과의 소통 기반 정책을 적극적으로 추진해 높은 평가를 받았다.

시는 이와 함께 청년복합문화공간 '청년동', 경제자립 특화 공간 '제2청년동 청춘곳간' 등을 운영하는 한편, '청년정책 기본계획' 수립, '청년 면접 정장 무료 대여, '광명 청년의 날' 행사 등 다양한 청년 정책을 추진하고 있다.

박승원 광명시장은 "앞으로도 꾸준한 소통을 통해 청년의 목소리가 정책으로 이어지고 실질적인 변화를 만들어낼 수 있는 청년 친화도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.





