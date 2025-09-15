본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시, 지곡~상하동 도시계획도로 개통

정두환기자

입력2025.09.15 09:54

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이동거리 1.7㎞ 단축…보행자·자전거 겸용도로 마련

경기도 용인시는 기흥구 지곡동과 상하동 지석마을을 연결하는 '용인도시계획도로 중3-180호'를 전면 개통했다고 15일 밝혔다.

용인 지곡동과 상하동을 잇는 도시계획도로. 용인시 제공

용인 지곡동과 상하동을 잇는 도시계획도로. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 도로 개통으로 차량은 지곡동의 지곡초등학교 사거리에서 상하동으로 곧바로 진입할 수 있게 됐다. 이전에는 두 지역을 오가려면 한국민속촌 일원에서 사은로를 이용해 용인시청 방면으로 이동한 후 효자병원 일원에서 중부대로로 진입해야 했다.


시는 새 도로 개통으로 두 지역 간 이동 거리가 1.7㎞ 단축돼 시민들의 교통편의가 크게 증진될 것으로 기대했다.

총 80억원이 투입돼 건설된 이 도로는 연장 718m, 폭 12m의 2차로 왕복 도로다. 도로에는 보행자·자전거 겸용도로가 설치돼 차량뿐 아니라 보행자와 자전거가 안전하게 이동할 수 있는 환경도 조성됐다.


이상일 시장은 "도로 개통으로 지곡동과 상하동은 물론이고 두 지역 주변의 교통을 원활하게 할 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

새로운 이슈 보기