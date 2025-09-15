유한양행, 휴이노와 '메모큐' 판매 계약 MOU

웨어러블 기반 환자상태 실시간 모니터링

유한양행이 디지털 헬스케어 전문기업 '휴이노'와인공지능(AI) 기반 스마트 원내 모니터링 솔루션 '메모큐(MEMO Cue)'의 국내 공급 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 해당제품은 디지털 헬스케어 혁신기업 휴이노가 개발하고, 유한양행이 판매한다. 양사는 지난 2022년부터 협업해온 외래환자 대상의 장기 심전도모니터링 시스템인 '메모패치'에 이어 2번째다.

길영준 휴이노 대표이사(왼쪽)와 조욱제 유한양행 대표이사가 기념사진을 촬영하고 있다.

이번 계약은 웨어러블 기기를 포함한 실시간 모니터링 솔루션으로 협력 영역을 확대함으로써, 국내디지털 헬스케어 시장에서 양사의 솔루션 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 평가된다.

'메모큐'는 웨어러블 심전도 패치를 포함해 심전도·호흡 등 다양한 환자 생체 데이터를 8일간 연속 측정하고 분석하는실시간 환자 모니터링 AI 솔루션이다. 올해 2월에는 건강보험심사평가원으로부터 원격심박기술 감시 행위(EX871)로 보험 수가를 획득하며, 실제 의료 현장 도입 가능성도높아졌다.

양사는 이미 '메모패치'의 성공적인 국내 판권계약 이후, 다양한 의료기관에 웨어러블 심전도 기기를 보급해 왔다. 특히세브란스병원에서 누적 검사 건수가 1만 건을 돌파하는 등 병원 현장에서의 수요와 활용도가 입증된 바있다.

길영준 휴이노 대표이사는 "이번 계약을 통해 단일 제품 중심에서 솔루션 단위 협력으로 전환하게됐다"며 "당사의 의료 인공지능 기술력과 유한양행의 시장지배력을 결합해 높은 시너지를 낼 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 긴밀한 협업을 통해 국내 디지털 헬스케어 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 환자와 의료진 모두에게 혁신적인 가치를 제공하겠다"고 덧붙였다.

유한양행 관계자는 "이번 '메모큐' 계약은 단순제품 공급을 넘어 솔루션 기반의 병원 통합 모니터링 체계 구축이라는 큰 그림을 실현하는 초석이며, 디지털헬스 시장에서 더욱 빠르고 안정적인 성장 발판을 마련할 것"이라고 밝혔다.





