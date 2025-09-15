본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

조현, 17일 첫 방중…"APEC 시진핑 방한 논의"

손선희기자

입력2025.09.15 09:47

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17일 베이징서 새정부 출범 후 첫 '한중 외교장관회담' 개최

조현 외교부 장관이 오는 17일 취임 후 처음으로 중국을 찾는다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

15일 외교부에 따르면 조 장관은 오는 17일부터 1박 2일 일정으로 중국 베이징을 방문해 왕이 중국 외교부장과 한중 외교장관회담을 가질 예정이다. 양측은 이번 회담에서 내달 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 시진핑 중국 국가주석의 방한과 한중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 위한 방안에 대해 논의한다고 외교부가 전했다.

시 주석의 APEC 정상회의 참석이 성사될 경우 2014년 이후 11년 만의 방한으로, 국빈급 방문이 될 가능성이 높다. 한중 양자 정상회담도 개최될 수 있다.


새정부 들어 갖는 첫 한중 외교장관회담인 만큼 북한 문제도 논의될 것으로 보인다. 지난 3일 베이징에서 개최된 전승절 80주년 열병식 계기로 가진 북중 정상회담에서 '한반도 비핵화' 언급이 빠졌다. 이에 중국의 한반도 3원칙 중 하나인 '비핵화'에 대한 중국 측의 입장이 달라진 것이란 관측이 나왔다. 외에 한국 서해상 중국의 불법적 구조물 설치 등도 의제에 오를 것으로 보인다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

새로운 이슈 보기