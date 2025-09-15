구미시, 오는 18일부터 30일까지 U-15 전국 유소년 야구대회 개최

숙박·음식·교통 분야 파급효과

스포츠 관광도시 도약

경북 구미시가 오는 18일부터 30일까지 강변 야구장 3개 구장에서 「U-15 전국 유소년 야구대회」를 개최한다.

이번 대회는 대한야구소프트볼협회가 주최하고 구미시 야구·소프트볼협회가 주관한다. 전국 중학교 야구대회 가운데 손꼽히는 권위 있는 대회로, 미래 한국 야구를 이끌어갈 전국 최정상 유망주들이 대거 출전한다.

전국 17개 시·도에서 129개 팀, 5000여 명의 선수단과 학부모가 구미를 찾으며 대회 분위기는 일찌감치 달아오르고 있다. 구미시에서는 구미중학교가 출전하며, 경기는 새 희망리가, 새 구밀 리가, 금오산리그 등 3개 리그로 나뉘어 총 126경기가 펼쳐진다. 결승전은 대회 마지막 날인 9월 30일 오전 11시에 열리고, 이어 시상식에서 리그별 우승팀과 준우승팀이 확정된다.

구미시는 대회 준비를 위해 ▲전광판 설치 ▲이동식 관람석 확충 ▲외야 펜스 정비 ▲백스크린 설치 등 경기장 시설을 정비했다. 관람 환경을 개선하고 선수 안전을 강화한 결과, 전국 규모 대회를 치르기에 손색없는 야구 인프라를 갖추게 됐다.

대회 기간 선수단과 학부모 등 방문객이 지역을 찾음에 따라 숙박·음식·교통 분야에서 직접적인 소비가 발생하고, 경기장 시설 보강과 홍보, 운영 과정에서도 지역 업체가 참여해 경제 효과가 클 것으로 전망된다. 이는 구미시가 강조해온 '스포츠 관광도시' 전략과도 맞물린다.

대한야구소프트볼협회 관계자는 "이 대회는 한국 야구의 미래를 책임질 선수들이 전국 무대에서 기량을 겨루는 중요한 무대"라며 "구미시의 적극적인 지원과 최적화된 경기장 인프라 덕분에 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있을 것"이라고 기대감을 전했다.

김장호 구미시장은 "이번 대회를 계기로 구미가 스포츠를 통해 도시 경쟁력을 강화할 수 있음을 보여주고자 한다"며 "단기적 경제 효과는 물론 장기적으로 스포츠 관광도시 이미지가 제고되길 바란다"고 했다.





