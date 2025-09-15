구미시, 이차전지 산업 AI 전환 거점도시로 도약 기대

산업AI 공모사업 최종 선정

제조업 혁신 본격 시동

경북 구미시가 산업통상자원부가 주관한 2025년 「산업 AI 솔루션 실증·확산 지원」 공모사업에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 산업 AI 표준 체계 구축 → 현장 실증 → 산업 확산 전략 수립의 단계적 추진을 통해 이차전지 산업의 인력난과 안전 문제를 동시에 해결하는 것이 목표다.

총사업비 43억원(국비 21억 포함)으로 추진되는 사업으로 한국생산기술연구원, 경북테크노파크 등 연구기관과 포스텍, 서울대, 카이스트 등 학계, 구미시 소재 피엔티·아이에스 에코솔루션·아바코 등 지역 주력기업이 참여하는 앵커 컨소시엄이 함께한다. 시는 이 컨소시엄을 중심으로 표준 AI 무인화·무재해 솔루션 설계, 현장 실증 및 적용, 지속 가능한 산업 혁신 로드맵을 구축할 계획이다.

국내 제조업은 저성장과 수도권 집중이라는 구조적 한계에 직면해 있다. 특히 지역 기업은 신기술 도입의 리스크로 어려움을 겪고 있다. 구미시는 이번 사업을 통해 기업이 안심하고 AI를 도입·활용할 수 있는 실증 환경을 제공해 이를 기반으로 이차전지에서 전자·소재 등 전 산업으로 확산을 유도할 계획이다.

김장호 구미시장은" 이번 사업은 구미가 산업 AI 혁신의 실증과 확산의 출발점이 되는 중요한 계기"라며, "지역 기업들이 AI를 쉽게 활용할 수 있는 환경을 조성해 생산성과 안전성을 동시에 높이고, 나아가 구미가 대한민국 제조업 AI 전환의 대표 도시로 자리매김할 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





