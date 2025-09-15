경기도, 전기차 등 친환경차 부품업체 최대 2천만원 지원

경기도가 전기자동차 등 친환경차 부품기업의 글로벌 시장 진출을 위해 업체당 최대 2000만원을 지원한다.

경기도는 지난달 20일 평택에서 열린 김동연 경기도지사와 자동차 수출기업 간 현장간담회에서 나온 의견을 반영한 조치 일환으로 '해외규격 인증지원 사업'에 참여할 기업을 모집한다고 15일 밝혔다.

경기도는 먼저 자동차 산업 특화 품질인증인 자동차품질경영시스템(IATF 16949) 인증 비용을 지원한다. 기업당 최대 2000만원이며 건수에 제한 없이 복수의 인증 신청이 가능하다. 신청서 작성 서식도 간소화해 기업의 행정 부담을 줄였다.

지원 대상은 경기도에 본사·공장 또는 연구소를 둔 중소·중견기업으로, 친환경차 부품을 개발·제조해 수출 중이거나 수출을 준비 중인 기업이다. 지원 품목은 전기차, 하이브리드차, 수소연료전지차 등 친환경차에 사용되는 핵심 동력원, 구동장치, 전기전자 부품, 충전설비 등이다.

지원금은 인증 획득 및 평가 비용의 최대 80%다. 기업은 최소 20%의 현금 부담만 부담하면 된다. 지원 항목은 CE, UL, NRTL, CCC, IATF 16949 등 주요 해외 인증이 모두 포함된다.

신청은 이달 15일부터 다음 달 16일까지 경기테크노파크 누리집(www.gtp.or.kr)에 들어가 하면 된다.

경기도는 인증 필요성, 기술적 가능성, 사업계획의 타당성, 해외시장 진출 역량 등을 종합적으로 평가해 지원 여부를 결정하게 된다.

또 기존 해외규격 인증비용 지원에 더해 해외 납품처가 요구하는 신뢰성 평가 비용도 지원하기로 했다. 지원 대상은 연구소를 보유한 기업이다. 이번 모집에 참가한 기업은 소급 지원도 가능하다. 2025년 1월부터 공고일 이전까지 신청하거나 완료한 인증에 대해서도 지원이 가능하다. 이는 기업의 현실적인 부담을 고려한 파격적 지원조치다.

박노극 경기도 미래성장산업국장은 "민생경제 현장투어에서 나온 기업 의견을 적극 반영해 지원 범위와 절차를 대폭 개선했다"며 "경기도가 미래 모빌리티 강국으로 도약할 수 있도록 기업들의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지원하겠다"고 말했다.

한편 경기도는 대미 관세부과 위기를 극복하기 위해 16일 미국 미시간주에 위치한 스텔랜티스 본사에서 '25년 미래 모빌리티 테크 쇼'를 개최한다. 테크 쇼에는 도내 자동차부품 13개 업체가 참여한다.





