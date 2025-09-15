이노션 美 법인, '최고 책임자' 직책 신설…레슬리 배럿 영입

30년 경력 글로벌 광고 베테랑 영입

이노션은 미국 법인 최고책임자(President)로 레슬리 배럿(Leslie Barrett)을 영입했다고 15일 밝혔다.

이노션 미국법인은 이날 '최고 책임자' 직책을 새롭게 신설했다고 밝혔다. 최고책임자 직책은 CEO 바로 아래의 최고 경영진 직위다. 배럿은 광고 업계 30년 경력의 베테랑으로 현지인 출신의 미국 시장 전문가다.

레슬리 배럿은 글로벌 광고회사 굿비 실버스타인 앤드 파트너스(GS&P)에서 최고 책임자(President) 겸 공동 경영자(Partner) 역할을 수행했다. 그는 하겐다즈 등을 보유한 다국적 식품회사 제너럴 밀스, 프리미엄 맥주 브랜드 사무엘 아담스와 HP, 로지텍 등 글로벌 브랜드 캠페인을 진두지휘했다. 오랜 기간 BMW 마케팅을 총괄했다.

이노션 미국법인은 배럿의 합류를 계기로 미국 시장은 물론 글로벌 시장에서의 입지를 한층 넓혀갈 계획이다.

앞서 이노션 미국법인은 지난 5월 최고 전략 책임자(CSO)에 디지털·미디어·PR 분야 등에서 경력을 지닌 '리 마이콘(Lee Maicon)'을 영입했다. 마이콘은 미국 내 퍼블리시티 홀딩 그룹 산하 글로벌 광고대행사 '더 커뮤니티(the community)'에서 CSO를 역임했다. 미국 최대 통신사 버라이즌, 폭스바겐 등 브랜드 캠페인을 이끌고 구글, HP, 타코벨, 코카콜라 등 세계적 브랜드와 협업했다.

전일수 이노션 글로벌 비즈니스 총괄 겸 미국법인 CEO 부사장은 "레슬리 배럿과 리 마이콘의 합류는 이노션에 매우 의미 있는 전환점"이라며 "두 사람은 열정과 전략적 통찰을 겸비한 글로벌 마케팅 업계의 검증을 마친 리더로, 이노션의 비전과도 완벽히 부합해 우리의 비즈니스 경쟁력과 기술 혁신, 그리고 조직 문화가 한 단계 도약할 것으로 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>